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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Шахтер
Рома - Шахтер: обзор матча 13 марта 2018
Рома
13.03.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Шахтер
52'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Шахтер
80'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
79'
Красная карточка
И. Ордец
76'
Желтая карточка
Фред
71'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
К. Манолас
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Строотман
52'
Желтая карточка
А. Флоренци
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Шахтер
1
Олег Кудрик
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
4-3-1-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
7
Ундер
8
Перотти
10
Джеко
4-1-1-2-2
30
Пятов
91
Бутко
18
Ордец
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Бернард
11
Тайсон
14
Феррейра
Остались в запасе
Рома
Шахтер
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Олег Кудрик
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Олег Кудрик
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Рома - Шахтер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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