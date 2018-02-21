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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Рома
Шахтер - Рома: обзор матча 21 февраля 2018
Шахтер
21.02.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рома
52'
Ф. Феррейра
71'
Фред
41'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рома
90'
+1
Желтая карточка
Д. Перотти
Желтая карточка
Тайсон
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Феррейра
80'
ГОЛ! 2:1!
Фред
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Я. Ракицкий
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
44
Ракицкий
27
Кривцов
91
Бутко
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
4-3-1-2
1
Алиссон
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
7
Ундер
8
Перотти
10
Джеко
Остались в запасе
Шахтер
Рома
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Шахтер - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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