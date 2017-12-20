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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 20 декабря 2017
Бавария
20.12.2017, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
12'
Д. Боатенг
40'
Т. Мюллер
77'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Боруссия Д
89'
Желтая карточка
М. Дауд
88'
Замена
А. Исак
️️️️
Д. Тольян
Замена
С. Руди
️️️️
Х. Мартинес
87'
Желтая карточка
А. Видаль
83'
Желтая карточка
Р. Левандовски
79'
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Кагава
Замена
К. Толиссо
️️️️
Х. Родригес
75'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
61'
56'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Р. Геррейру
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
40'
35'
Замена
М. Дауд
️️️️
М. Бартра
Желтая карточка
Ф. Рибери
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боатенг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛАЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПАЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
3-2-1-2-2
26
Ульрайх
5
Алаба
25
Зюле
17
Боатенг
88
Мартинес
6
Киммих
23
Видаль
7
Рибери
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-2-1
1
Бюрки
5
Бартра
19
Папастатопулос
21
Топрак
22
Геррейру
22
Тольян
5
Вайгль
29
Шмельцер
11
Пулишич
10
Кагава
7
Ярмоленко
88
Мартинес
13
Руди
13
Руди
88
Мартинес
23
Родригес
8
Толиссо
8
Толиссо
23
Родригес
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
5
Бартра
81
Дауд
81
Дауд
5
Бартра
22
Геррейру
20
Шюррле
20
Шюррле
22
Геррейру
22
Тольян
9
Исак
9
Исак
22
Тольян
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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