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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 28 сентября 2017
Орландо Сити
28.09.2017, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
6 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
22'
А. Ночерино
32'
С. Хайнс
84'
Д. Дуайер
90'
Й. Йотун
45+1'
Л. Нгюйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 4:1!
Й. Йотун
90'
86'
Желтая карточка
Б. Ангуа
ГОЛ! 3:1!
Д. Дуайер
84'
57'
Желтая карточка
А. Млинар
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Нгюйен
Желтая карточка
С. Хайнс
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Хайнс
Пас отдал
Й. Йотун
32'
29'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
Й. Йотун
22'
21'
Желтая карточка
К. Дьельна
11'
Красная карточка
К. Куасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
3-4-1
17
Бендик
19
Йотун
25
Тойя
3
Хайнс
10
Барнс
23
Ночерино
23
Суттер
5
Карраско
14
Дуайер
4-4-2
55
Кроппер
8
Тирни
26
Дьельна
5
Ангуа
27
Уотсон
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
20
Млинар
6
Куасси
9
Камара
10
Банбери
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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