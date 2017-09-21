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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 21 сентября 2017
Атланта Юнайтед
21.09.2017, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
13'
Д. Мартинес
43'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
58'
Желтая карточка
Р. Алессандрини
ГОЛ! 2:0!
М. Альмирон
43'
39'
Красная карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
8
Жоау Педру
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
77
Мартинес
3-4-3
27
Ромни
13
Сиани
3
Коул
13
Джонс
6
Джонатан
7
Алессандрини
25
Гарсия
10
Дос Сантос
24
Боатенг
9
Зардес
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
8
Жоау Педру
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоау Педру
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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