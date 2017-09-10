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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль: обзор матча 10 сентября 2017
Нью-Инглэнд Революшн
10.09.2017, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Монреаль
68'
Л. Нгюйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
Желтая карточка
Л. Нгюйен
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Нгюйен
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
26
Клод Дьельна
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Монреаль
6
Хассун Камара
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
3-3-3
55
Кроппер
5
Ангуа
26
Дьельна
8
Тирни
20
Млинар
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
9
Камара
17
Агудело
10
Банбери
3-3
1
Буш
36
Кабрера
23
Киман
20
Фрэнсис
2
Ловиц
10
Пьятти
21
Джемаили
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
6
Хассун Камара
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
16
Дайго Кобаяши
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Остались в запасе
6
Хассун Камара
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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