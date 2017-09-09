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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Пасуш де Феррейра
Тондела - Пасуш де Феррейра: обзор матча 09 сентября 2017
Тондела
09.09.2017, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
37'
М. Кардозу
52'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Пасуш де Феррейра
90'
+7
Желтая карточка
М. Баксиньо
72'
Желтая карточка
Шавьер
ГОЛ! 2:0!
М. Кардозу
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Кардозу
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
41
Элдер Тавареш
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Пасуш де Феррейра
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
94
Бруно Сантос
ЦЗ
16
Шавьер
ЛВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Тондела
27
Бруну Монтейру
ЦП
Пасуш де Феррейра
1
Рафаэль Дефенди
ВР
2-1-1
14
Рамос
20
Кошта
31
Жоаозиньо
41
Тавареш
20
Кардозу
3-1
86
Фелгуэйрас
2
Баксиньо
22
Виейра
94
Сантос
16
Шавьер
Остались в запасе
Тондела
Пасуш де Феррейра
27
Бруну Монтейру
ЦП
1
Рафаэль Дефенди
ВР
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
27
Бруну Монтейру
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Дефенди
ВР
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Тондела - Пасуш де Феррейра
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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Тондела
Пасуш де Феррейра
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