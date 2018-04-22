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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 22 апреля 2018
Бордо
22.04.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
77'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
89'
Желтая карточка
П. Кимпембе
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Э. Кавани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бордо
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
3-3-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
21
Лерагер
18
Плашил
13
Санкаре
40
Камано
10
Малком
22
Брейтуэйт
4-1-2-3
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Кимпембе
17
Бершиче
12
Рабьо
20
Ло Чельсо
15
Пасторе
10
Мбаппе
10
Кавани
28
Нкунку
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бордо - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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Бордо
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