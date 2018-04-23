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Материалы

Бордо - ПСЖ

22.04.2018, Воскресенье, 22:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Франция. Лига 1, 34 тур Бордо - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2017/2018)
8 тур
30 сентября, суббота 18:00 ПСЖ 6:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
25 тур
10 февраля, пятница 22:45 Бордо 0:3 ПСЖ
8 тур
1 октября, суббота 18:00 ПСЖ 2:0 Бордо
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/2 финала
24 января, вторник 23:00 Бордо 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
11 мая, среда 21:30 Бордо 1:1 ПСЖ
5 тур
11 сентября, пятница 21:30 ПСЖ 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Бордо 3:2 ПСЖ
11 тур
25 октября, суббота 19:00 ПСЖ 3:0 Бордо
Франция. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
21 января, среда 23:00 ПСЖ 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
31 января, пятница 23:30 ПСЖ 2:0 Бордо
5 тур
13 сентября, пятница 22:30 Бордо 0:2 ПСЖ
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
14 января, вторник 23:59 Бордо 1:3 ПСЖ
Суперкубок Франции 2013

3 августа, суббота 22:45 ПСЖ 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:59 Бордо 0:1 ПСЖ
3 тур
26 августа, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Бордо
13 тур
6 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
36 тур
18 мая, среда 21:00 Бордо 1:0 ПСЖ
3 тур
22 августа, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
10 апреля, суббота 23:00 ПСЖ 3:1 Бордо
16 тур
5 декабря, суббота 23:00 Бордо 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/2 финала
4 февраля, среда 22:45 ПСЖ 0:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
11 января, воскресенье 23:00 Бордо 4:0 ПСЖ
2 тур
16 августа, суббота 23:00 ПСЖ 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
2 марта, воскресенье 22:55 Бордо 3:0 ПСЖ
9 тур
23 сентября, воскресенье 20:00 ПСЖ 0:2 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 апреля 2018, 21:30

    ждем-с от парижан крупной победы!!!

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