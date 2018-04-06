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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 06 апреля 2018
Сент-Этьен
06.04.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
17'
Р. Кабелла
90+2'
М. Дебюши (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Дебюши
Желтая карточка
О. Селнаэс
67'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Диарра
43'
Желтая карточка
Х. Пасторе
41'
Вторая желтая
П. Кимпембе
30'
Желтая карточка
П. Кимпембе
29'
Желтая карточка
Л. Курзава
ГОЛ! 1:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
Ж. Бамба
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-2-2-2
16
Руффье
11
Силва
3
Суботич
24
Перрен
26
Дебюши
10
Селнаэс
6
М'Вила
19
Бамба
5
Кабелла
22
Монне-Паке
17
Амума
4-2-3-1
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
19
Диарра
12
Рабьо
11
Ди Мария
15
Пасторе
20
Ло Чельсо
10
Мбаппе
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
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