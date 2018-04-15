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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 15 апреля 2018
Лацио
15.04.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Вторая желтая
Ш. Раду
80'
62'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Ш. Раду
39'
Желтая карточка
Л. Фелипе
36'
31'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Л. Лейва
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-4-1-1
1
Стракоша
5
Фелипе
26
Раду
6
де Врей
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
9
Иммобиле
4-4-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
15
Жуан
33
Перес
8
Строотман
16
Де Росси
44
Наингголан
10
Джеко
14
Шик
Остались в запасе
Лацио
Рома
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Рома
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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