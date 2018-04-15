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Лацио - Рома

15.04.2018, Воскресенье, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 32 тур Лацио - Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
13 тур
18 ноября, суббота 20:00 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 13:30 Рома 1:3 Лацио
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 4 апреля, вторник 21:45 Рома 3:2 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 марта, среда 22:45 Лацио 2:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Лацио 1:4 Рома
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
25 мая, понедельник 19:00 Лацио 1:2 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Лацио 0:0 Рома
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
Финал
26 мая, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
8 апреля, понедельник 22:45 Рома 1:1 Лацио
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Лацио 3:2 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Рома 1:2 Лацио
7 тур
16 октября, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 22:45 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 20:30 Лацио 1:2 Рома
15 тур
6 декабря, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Лацио 4:2 Рома
12 тур
16 ноября, воскресенье 22:30 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 23:15 Лацио 3:2 Рома
10 тур
31 октября, среда 22:30 Рома 3:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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