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Кальяри - Ювентус

06.01.2018, Суббота, 22:45 мск Кальяри, стадион Сант-Элия Трансляция: МАТЧ ТВ Италия. Серия А, 20 тур Кальяри - Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
1 тур
19 августа, суббота 19:00 Ювентус 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
12 февраля, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
5 тур
21 сентября, среда 21:45 Ювентус 4:0 Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 19:00 Ювентус 1:1 Кальяри
16 тур
18 декабря, четверг 21:00 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:0 Кальяри
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Кальяри 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 20:00 Ювентус 1:1 Кальяри
18 тур
21 декабря, пятница 23:45 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
12 декабря, среда 23:59 Ювентус 1:0 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
18 тур
15 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 22:45 Кальяри 1:3 Ювентус
5 тур
26 сентября, воскресенье 22:45 Ювентус 4:2 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Кальяри
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 22:45 Ювентус 2:3 Кальяри
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Кальяри
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +481

    belrus21 7 января 2018, 00:50

    Повезло синьоре

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