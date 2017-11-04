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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 04 ноября 2017
Барселона
04.11.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
23'
П. Алькасер
65'
П. Алькасер
59'
Г. Писсаро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
Желтая карточка
Л. Месси
90'
+4
Замена
Х. Маскерано
️️️️
И. Ракитич
90'
76'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Л. Муриэль
73'
Замена
Й. Гайс
️️️️
С. Кьер
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
П. Алькасер
66'
ГОЛ! 2:1!
П. Алькасер
Пас отдал
И. Ракитич
65'
62'
Замена
Нолито
️️️️
П. Сарабия
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Иньеста
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Писсаро
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Л. Суарес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Гансо
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
27
Семеду
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
9
Алькасер
9
Суарес
3-3-2-1-1
13
Сорья
14
Корчиа
2
Лангле
24
Кьер
16
Навас
19
Писсаро
18
Эскудеро
11
Банега
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
10
Муриэль
11
Ракитич
14
Маскерано
14
Маскерано
11
Ракитич
8
Иньеста
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Иньеста
9
Алькасер
10
Деулофеу
10
Деулофеу
9
Алькасер
24
Кьер
30
Гайс
30
Гайс
24
Кьер
7
Сарабия
3
Нолито
3
Нолито
7
Сарабия
10
Муриэль
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Муриэль
Остались в запасе
Барселона
Севилья
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Барселона - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
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