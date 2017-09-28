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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Реал Сосьедад
Зенит - Реал Сосьедад: обзор матча 28 сентября 2017
Зенит
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
5'
Э. Ригони
24'
А. Кокорин
60'
А. Кокорин
41'
Д. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Реал Сосьедад
Замена
А. Дзюба
️️️️
Л. Паредес
88'
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Дриусси
80'
74'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Р. Пардо
Замена
А. Ерохин
️️️️
Э. Ригони
73'
64'
Замена
Хуанми
️️️️
Х. Прието
62'
Замена
В. Жозе
️️️️
Х. Баутиста
ГОЛ! 3:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Иванович
60'
41'
ГОЛ! 2:1!
Д. Льоренте
Пас отдал
С. Каналес
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Л. Паредес
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ригони
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ОП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
2
Маммана
5
Паредес
5
Краневиттер
14
Кузяев
9
Дриусси
24
Ригони
9
Кокорин
4-1-2-2-1
28
Рульи
20
Одриосола
6
Элустондо
3
Льоренте
3
де ла Белья
14
Пардо
10
Прието
17
Зурутуса
24
Янузай
20
Каналес
9
Баутиста
24
Ригони
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Ригони
9
Дриусси
7
Полоз
7
Полоз
9
Дриусси
5
Паредес
22
Дзюба
22
Дзюба
5
Паредес
14
Пардо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
14
Пардо
9
Баутиста
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Баутиста
10
Прието
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Прието
Остались в запасе
Зенит
Реал Сосьедад
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Зенит - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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