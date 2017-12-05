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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Атлетико
Челси - Атлетико: обзор матча 05 декабря 2017
Челси
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
75'
С. Савич (АГ)
56'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Атлетико
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Савич
Пас отдал
Э. Азар
75'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Ф. Торрес
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
52'
16'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
21
Мората
4-4-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
20
Хименес
21
Эрнандес
14
Габи
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Торрес
Остались в запасе
Челси
Атлетико
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Челси - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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