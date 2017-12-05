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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ПСЖ
Бавария - ПСЖ: обзор матча 05 декабря 2017
Бавария
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
8'
Р. Левандовски
37'
К. Толиссо
69'
К. Толиссо
50'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - ПСЖ
82'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 3:1!
К. Толиссо
Пас отдал
К. Коман
69'
Желтая карточка
С. Руди
53'
50'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Э. Кавани
41'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
К. Толиссо
41'
ГОЛ! 2:0!
К. Толиссо
Пас отдал
Х. Родригес
37'
Желтая карточка
Й. Киммих
23'
Желтая карточка
Х. Родригес
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-1-3-2-1
26
Ульрайх
15
Хуммельс
5
Алаба
25
Зюле
6
Киммих
7
Рибери
13
Руди
8
Толиссо
21
Коман
23
Родригес
9
Левандовски
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Силва
5
Маркиньос
3
Курзава
6
Верратти
12
Рабьо
7
Дракслер
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бавария - ПСЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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