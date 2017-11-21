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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Фейеноорд
Манчестер Сити - Фейеноорд: обзор матча 21 ноября 2017
Манчестер Сити
21.11.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
88'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фейеноорд
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
И. Гюндоган
88'
Желтая карточка
Данило
86'
79'
Желтая карточка
Й. Торнстра
74'
Желтая карточка
Б. Джонс
Желтая карточка
К. Де Брюйне
60'
Желтая карточка
Э. Мангала
59'
56'
Желтая карточка
Т. Вилена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Фил Фоден
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
13
Данило
5
Мангала
30
Отаменди
2
Уокер
42
Туре
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
20
Силва
10
Агуэро
3-2-3-1-1
25
Джонс
4
Дикс
4
ван Бик
70
Хапс
21
Торнстра
13
Тапиа
23
Бергейс
52
Вилена
4
Амрабат
14
Бутьюс
8
Ларссон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фейеноорд
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Манчестер Сити - Фейеноорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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