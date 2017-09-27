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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 27 сентября 2017
Спортинг
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
49'
С. Коатес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
90'
+2
Желтая карточка
А. Видаль
69'
Желтая карточка
Н. Семеду
Желтая карточка
С. Коатес
58'
Желтая карточка
К. Пиччини
53'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Коатес
Желтая карточка
М. Акунья
48'
Желтая карточка
С. Думбия
40'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
26'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
4
Коатес
22
Матье
17
Коэнтрау
21
Акунья
10
Карвалью
12
Пиччини
6
Батталья
8
Фернандеш
10
Мартинш
22
Думбия
4-4-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
18
Альба
3
Пике
8
Иньеста
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
10
Алан Руис
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Спортинг - Барселона
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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