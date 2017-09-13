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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Манчестер Сити
Фейеноорд - Манчестер Сити: обзор матча 13 сентября 2017
Фейеноорд
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
2'
Д. Стоунз
10'
С. Агуэро
25'
Г. Жезус
63'
Д. Стоунз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Боттегин
66'
63'
ГОЛ! 0:4!
Д. Стоунз
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
Т. Вилена
40'
Желтая карточка
М. Крамер
40'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
38'
25'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жезус
15'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
10'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Уокер
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стоунз
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Фейеноорд
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
3-5-1-1
25
Джонс
6
Сент-Джуст
31
Боттегин
18
Нелом
20
Эль-Ахмади
4
Амрабат
52
Вилена
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
14
Бутьюс
29
Крамер
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
6
Стоунз
23
Менди
5
Фернандиньо
21
Сильва
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Фейеноорд
Манчестер Сити
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Фейеноорд - Манчестер Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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