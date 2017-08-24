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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Колорадо
Портленд - Колорадо: обзор матча 24 августа 2017
Портленд
24.08.2017, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Колорадо
21'
Д. Валери
23'
Д. Нагбе
28'
М. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Колорадо
Желтая карточка
Д. Чара
40'
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Саид
ГОЛ! 2:0!
Д. Нагбе
Пас отдал
В. Андриюшкевичус
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Валери
Пас отдал
В. Андриюшкевичус
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
17
Диллон Серна
ЦП
8
Мохаммед Саид
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Колорадо
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-3
24
Аттинелла
4
Андриюшкевичус
16
Олум
16
Валентин
6
Нагбе
8
Валери
21
Чара
2-3-1
1
Ховард
15
Миллер
5
Уилльямс
17
Серна
8
Саид
22
Азира
9
Дойл
Остались в запасе
Портленд
Колорадо
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
14
Бен Земански
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Портленд - Колорадо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
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