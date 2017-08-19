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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Галатасарай
Османлыспор - Галатасарай: обзор матча 19 августа 2017
Османлыспор
19.08.2017, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
58'
С. Гюрлер
31'
Б. Гомис
56'
Т. Чигерчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Галатасарай
75'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
А. Врсаевич
71'
65'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:2!
С. Гюрлер
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чигерчи
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Османлыспор
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Галатасарай
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-3-1
25
Арикан
8
Пинту
61
Джурукшу
8
Врсаевич
6
Чагыран
7
Гюрлер
12
Лаваль
30
Умар
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Линнес
25
Мариано
4
Азиз
38
Чигерчи
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Османлыспор
Галатасарай
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Остались в запасе
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Османлыспор - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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