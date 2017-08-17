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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Шериф
Легия - Шериф: обзор матча 17 августа 2017
Легия
17.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Шериф
76'
К. Хямяляйнен
88'
С. Баяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Шериф
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Баяла
ГОЛ! 1:0!
К. Хямяляйнен
Пас отдал
А. Глоушек
76'
Желтая карточка
А. Глоушек
59'
Желтая карточка
М. Пождан
28'
Начало матча
Статистика матча Легия - Шериф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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