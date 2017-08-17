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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Црвена Звезда
Краснодар - Црвена Звезда: обзор матча 17 августа 2017
Краснодар
17.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
20'
И. Игнатьев
46'
В. Классон
66'
С. Петров
57'
С. Срнич
71'
А. Пешич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Црвена Звезда
Желтая карточка
М. Сулейманов
90'
+2
Желтая карточка
М. Ристич
88'
78'
Замена
М. Гобельич
️️️️
Д. Анджелкович
Замена
М. Сулейманов
️️️️
В. Классон
78'
Желтая карточка
Ф. Смолов
76'
76'
Желтая карточка
В. Савич
76'
Травма
Д. Анджелкович
71'
ГОЛ! 3:2!
А. Пешич
Пас отдал
С. Срнич
Замена
И. Жигулев
️️️️
П. Мамаев
70'
70'
Замена
А. Пешич
️️️️
С. Бабич
ГОЛ! 3:1!
С. Петров
Пас отдал
П. Мамаев
66'
65'
Замена
Н. Милич
️️️️
Н. Радоньич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Игнатьев
65'
57'
ГОЛ! 2:1!
С. Срнич
Пас отдал
Н. Радоньич
55'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
Пас отдал
К. Рамирес
46'
Желтая карточка
К. Рамирес
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Игнатьев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Вандерсон
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
33
Душан Анджелкович
(К)
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
55
Славолюб Срнич
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Црвена Звезда
13
Дамир Кахриман
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Синицын
23
Ристич
4
Гранквист
14
Мартынович
2
Рамирес
98
Петров
10
Мамаев
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
4-2-1-2-1
82
Борян
30
Стойкович
6
Бабич
90
Савич
33
Анджелкович
20
Дональд
6
Ле Таллек
8
Канга
55
Срнич
28
Радоньич
22
Боаки
10
Мамаев
10
Жигулев
10
Жигулев
10
Мамаев
18
Игнатьев
90
Смолов
90
Смолов
18
Игнатьев
7
Классон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Классон
33
Анджелкович
77
Гобельич
77
Гобельич
33
Анджелкович
6
Бабич
8
Пешич
8
Пешич
6
Бабич
28
Радоньич
26
Милич
26
Милич
28
Радоньич
Остались в запасе
Краснодар
Црвена Звезда
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Игорь Шалимов
10
Урош Рачич
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
13
Дамир Кахриман
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
13
Дамир Кахриман
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Краснодар - Црвена Звезда
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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