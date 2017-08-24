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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Краснодар
Црвена Звезда - Краснодар: обзор матча 24 августа 2017
Црвена Звезда
24.08.2017, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Краснодар
7'
Н. Радоньич
46'
К. Гуелор Канга
81'
А. Гранквист (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Краснодар
Желтая карточка
А. Фримпонг
90'
+4
Желтая карточка
В. Савич
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Гранквист
Желтая карточка
М. Борян
83'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Гранквист
Замена
А. Пешич
️️️️
Н. Радоньич
76'
Замена
У. Рачич
️️️️
Н. Милич
70'
Травма
Н. Милич
69'
65'
Замена
А. Иван
️️️️
Ф. Смолов
59'
Замена
М. Перейра
️️️️
П. Мамаев
52'
Желтая карточка
К. Рамирес
Замена
М. Гобельич
️️️️
М. Родич
51'
Травма
М. Родич
50'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
47'
46'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Ш. Каборе
ГОЛ! 2:0!
К. Гуелор Канга
46'
Желтая карточка
М. Дональд
41'
11'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
Н. Радоньич
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Радоньич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
26
Неманья Милич
ЦП
55
Славолюб Срнич
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
94
Вандерсон
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Црвена Звезда
13
Дамир Кахриман
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Краснодар
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
82
Борян
23
Родич
90
Савич
5
Фримпонг
30
Стойкович
20
Дональд
8
Канга
26
Милич
28
Радоньич
55
Срнич
22
Боаки
4-1-2-2-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
94
Вандерсон
7
Классон
90
Смолов
26
Милич
10
Рачич
10
Рачич
26
Милич
23
Родич
77
Гобельич
77
Гобельич
23
Родич
28
Радоньич
8
Пешич
8
Пешич
28
Радоньич
10
Мамаев
10
Перейра
10
Перейра
10
Мамаев
77
Каборе
10
Жигулев
10
Жигулев
77
Каборе
90
Смолов
9
Иван
9
Иван
90
Смолов
Остались в запасе
Црвена Звезда
Краснодар
9
Лука Аджич
ЦП
13
Дамир Кахриман
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Владан Милоевич
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
9
Лука Аджич
ЦП
13
Дамир Кахриман
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Црвена Звезда - Краснодар
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
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