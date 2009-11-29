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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 29 ноября 2009
Ростов
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
18'
А. Павленко
9'
С. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
Замена
️️️️
Н. Жиляев
Замена
️️️️
Б. Петрович
Замена
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
С. Волков
Замена
️️️️
М. Гаал
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
️️️️
М. Астафьев
Замена
️️️️
А. Гацкан
ГОЛ! 1:1!
А. Павленко
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Волков
Пас отдал
Н. Жиляев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ростов
1
Роман Герус
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
24
Александр Кульчий
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
3-1-4-2
1
Герус
0
Рожков
16
Шериев
8
Черкес
8
Гацкан
24
Кульчий
11
Петрович
8
Павленко
4
Астафьев
90
Ахметович
10
Лебеденко
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
13
Гаал
7
Пеев
13
Новакович
18
Дринчич
9
Жиляев
29
Кушев
1
Волков
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
А. Лагун (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
В. Харламов (Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Инфоканал" 13:45 (прямая)
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