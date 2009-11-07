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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Сатурн
Ростов - Сатурн: обзор матча 07 ноября 2009
Ростов
07.11.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Сатурн
20'
И. Лебеденко
39'
М. Топич
54'
А. Каряка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Сатурн
Желтая карточка
М. Ахметович
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
️️️️
А. Салугин
Замена
Д. Кириченко
️️️️
М. Топич
ГОЛ! 1:2!
А. Каряка
Пас отдал
М. Топич
ГОЛ! 1:1!
М. Топич
Пас отдал
П. Немов
Замена
Б. Петрович
️️️️
Д. Акимов
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Сатурн
31
Антонин Кински
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Марко Топич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
0
Ен Чо Хонг
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-3-3
27
Хотеев
33
Анджелкович
16
Шериев
6
Ленгиел
4
Астафьев
8
Гацкан
8
Павленко
24
Кульчий
10
Лебеденко
90
Ахметович
98
Акимов
4-5-1
31
Кински
4
Ангбва
36
Грачев
26
Зелао
55
Нахушев
88
Иванов
84
Воробьев
5
Немов
28
Кузьмичев
5
Каряка
8
Топич
98
Акимов
11
Петрович
11
Петрович
98
Акимов
77
Салугин
77
Салугин
8
Топич
10
Кириченко
10
Кириченко
8
Топич
Остались в запасе
Ростов
Сатурн
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
0
Ен Чо Хонг
ПП
Главный тренер
Олег Долматов
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
0
Ен Чо Хонг
ПП
Остались в запасе
2
Дмитрий Парфенов
ЦЗ
32
Артем Ребров
ВР
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
0
Евгений Левченко
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Ростов - Сатурн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Т. Калугин
Д. Мосякин (оба - Москва)
Резервный судья:
В. Харламов (Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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