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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: обзор матча 27 сентября 2009
Кубань (ЛФЛ)
27.09.2009, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
+4
Замена
Рамон
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
В. Боавентура
+1
Замена
И. Шевченко
️️️️
Х. Бабангида
Замена
А. Ушенин
️️️️
А. Байрыев
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
А. Топчу
️️️️
Х. Драман
Желтая карточка
Х. Драман
Замена
Е. Савин
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
А. Бобер
Желтая карточка
Р. Адамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
(К)
ПЗ
89
Харуна Бабангида
ЛП
15
Максим Жавнерчик
ЦП
0
Хамину Драман
ЦП
8
Артур Тлисов
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
0
Ян Коллер
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
25
Илья Долматов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
0
Рамон
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
3-2-4-1
19
Степанов
23
Джиоев
30
Зуэла
28
Байрыев
98
Боавентура
2
Засеев
89
Бабангида
15
Жавнерчик
0
Драман
8
Тлисов
15
Траоре
3-2-3-2
31
Лобос
49
Шишкин
0
Таранов
39
Ярошик
20
Игнатьев
3
Будылин
19
Иванов
8
Бобер
20
Аджинджал
21
Адамов
0
Коллер
28
Байрыев
34
Ушенин
34
Ушенин
28
Байрыев
0
Драман
10
Топчу
10
Топчу
0
Драман
89
Бабангида
99
Шевченко
99
Шевченко
89
Бабангида
21
Адамов
0
Рамон
0
Рамон
21
Адамов
20
Игнатьев
99
Савин
99
Савин
20
Игнатьев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов
85
Богдан Карюкин
ВР
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
Остались в запасе
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
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