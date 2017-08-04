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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 04 августа 2017
Стандард
04.08.2017, пятница, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Генк
48'
Э. Жуниор
63'
П. М'Поку
36'
С. Схрайверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Генк
87'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Желтая карточка
С. Поконьоли
84'
Желтая карточка
А. Шольц
80'
ГОЛ! 2:1!
П. М'Поку
63'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жуниор
48'
41'
Желтая карточка
М. Саматта
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Схрайверс
Пас отдал
Б. Хейнен
29'
Желтая карточка
О. Колли
Желтая карточка
М. Доссеви
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
24
Александр Шольц
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Генк
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
14
Бенито Раман
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
3-2-1-2
24
Шольц
15
Поконьоли
19
Фай
19
Лайфис
14
Доссеви
8
Жуниор
70
Са
40
М'Поку
2-3-3
25
Колли
14
Брабец
16
Берге
7
Буффель
8
Хейнен
10
Троссард
25
Саматта
8
Схрайверс
Остались в запасе
Стандард
Генк
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Стандард - Генк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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