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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 05 августа 2017
Боруссия Д
05.08.2017, суббота, 21:30
Суперкубок Германии
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Бавария
12'
К. Пулишич
71'
П. Обамеянг
18'
Р. Левандовски
88'
Л. Пищек (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
Пенальти не реализован!
М. Бартра
ГОЛ!
Н. Зюле
4:5
ГОЛ!
Г. Кастро
4:4
ГОЛ!
А. Видаль
3:4
Пенальти не реализован!
С. Роде
ГОЛ!
С. Руди
3:3
ГОЛ!
П. Обамеянг
3:2
Пенальти не реализован!
Й. Киммих
ГОЛ!
М. Филипп
2:2
ГОЛ!
Ф. Рибери
1:2
ГОЛ!
У. Дембеле
1:1
ГОЛ!
Р. Левандовски
0:1
Желтая карточка
Ф. Пасслак
90'
+3
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Пулишич
90'
+1
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Пищек
Желтая карточка
С. Роде
86'
84'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
К. Толиссо
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Д. Загаду
77'
73'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
71'
70'
Желтая карточка
Р. Левандовски
67'
Замена
К. Коман
️️️️
Т. Мюллер
60'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Х. Мартинес
59'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Д. Загаду
53'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Дауд
46'
18'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
Желтая карточка
С. Папастатопулос
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛВ
8
Нури Шахин
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
27
Милош Пантович
АП
4-1-1-3-1
1
Бюрки
5
Бартра
23
Загаду
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
81
Дауд
8
Кастро
11
Пулишич
10
Дембеле
7
Обамеянг
2-3-2-1-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
13
Рафинья
88
Мартинес
6
Киммих
13
Руди
8
Толиссо
23
Видаль
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
23
Загаду
25
Пасслак
25
Пасслак
23
Загаду
81
Дауд
17
Роде
17
Роде
81
Дауд
11
Пулишич
26
Филипп
26
Филипп
11
Пулишич
88
Мартинес
25
Зюле
25
Зюле
88
Мартинес
8
Толиссо
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Толиссо
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
11
Тимоти Тильман
ЦП
27
Милош Пантович
АП
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
11
Тимоти Тильман
ЦП
27
Милош Пантович
АП
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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