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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Олимпик
Шахтер - Олимпик: обзор матча 19 августа 2017
Шахтер
19.08.2017, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Олимпик
20'
Ф. Феррейра
57'
Марлос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Олимпик
76'
Желтая карточка
В. Лухтанов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Марлос
57'
55'
Желтая карточка
А. Поступаленко
48'
Желтая карточка
А. Шабанов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Феррейра
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
11
Моха
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Олимпик
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
1-4-1
1
Махарадзе
25
Эмерсон
90
Богданов
14
Поступаленко
31
Шабанов
11
Моха
7
Шестаков
Остались в запасе
Шахтер
Олимпик
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
45
Владислав Хомутов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Шахтер - Олимпик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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