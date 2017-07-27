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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпик - ПАОК
Олимпик - ПАОК: обзор матча 27 июля 2017
Олимпик
27.07.2017, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ПАОК
59'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - ПАОК
73'
Желтая карточка
М. Леовац
59'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Пас отдал
Л. Матос
Начало матча
Статистика матча Олимпик - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
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