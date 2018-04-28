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Хаддерсфилд Таун - Эвертон
Хаддерсфилд Таун - Эвертон: обзор матча 28 апреля 2018
Хаддерсфилд Таун
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
39'
Д. Тосун
77'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Эвертон
77'
ГОЛ! 0:2!
И. Гуйе
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Хогг
50'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Никола Влашич
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
5
Конголо
25
Занка
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Притчард
6
Хогг
9
Мунье
23
Куанер
4-2-1-3
1
Пикфорд
5
Кин
19
Ягиелка
23
Коулмен
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
10
Влашич
23
Тосун
32
Уолкотт
32
Руни
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Эвертон
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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