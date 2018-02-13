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Материалы

Челси - Вест Бромвич

12.02.2018, Понедельник, 23:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 27 тур Челси - Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
18 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
12 мая, пятница 22:00 Вест Бромвич 0:1 Челси
15 тур
11 декабря, воскресенье 15:00 Челси 1:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 22:45 Челси 2:2 Вест Бромвич
3 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Вест Бромвич 2:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
18 мая, понедельник 22:00 Вест Бромвич 3:0 Челси
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Челси 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
11 февраля, вторник 23:59 Вест Бромвич 1:1 Челси
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Челси 2:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
2 марта, суббота 19:00 Челси 1:0 Вест Бромвич
12 тур
17 ноября, суббота 19:00 Вест Бромвич 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:0 Челси
2 тур
20 августа, суббота 20:30 Челси 2:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:3 Челси
1 тур
14 августа, суббота 20:30 Челси 6:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
19 тур
26 декабря, пятница 16:00 Челси 2:0 Вест Бромвич
13 тур
15 ноября, суббота 20:30 Вест Бромвич 0:3 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 13 февраля 2018, 01:15

    Молодцы!

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    Рейтинг: +390

    fantom23 12 февраля 2018, 11:43

    п1

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 12 февраля 2018, 09:19

    только победа Челси!!!

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    Рейтинг: +46

    semenov m 12 февраля 2018, 05:27

    П1 ТБ2,5

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