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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 10 февраля 2018
Манчестер Сити
10.02.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
5 : 1
Завершен
Лестер
3'
Р. Стерлинг
48'
С. Агуэро
53'
С. Агуэро
77'
С. Агуэро
90'
С. Агуэро
24'
Д. Варди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
ГОЛ! 5:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Ф. Фоден
90'
89'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Э. Ляпорт
83'
83'
Желтая карточка
Д. Варди
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Н. Отаменди
81'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Фернандиньо
80'
ГОЛ! 4:1!
С. Агуэро
77'
Желтая карточка
И. Гюндоган
73'
71'
Желтая карточка
О. Ндиди
Замена
Данило
️️️️
А. Зинченко
65'
62'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Диабате
62'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Б. Чилвел
ГОЛ! 3:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
53'
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
48'
46'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
А. Силва
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Бен Чилвел
ПЗ
4
Онини Ндиди
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ПП
11
Марк Олбрайтон
ПП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
47
Зинченко
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
20
Силва
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
15
Драгович
5
Магуайр
28
Фукс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
15
Силва
37
Джеймс
9
Варди
34
Диабате
5
Фернандиньо
47
Фоден
47
Фоден
5
Фернандиньо
30
Отаменди
6
Стоунз
6
Стоунз
30
Отаменди
47
Зинченко
13
Данило
13
Данило
47
Зинченко
15
Силва
2
Симпсон
2
Симпсон
15
Силва
34
Диабате
26
Марез
26
Марез
34
Диабате
33
Чилвел
17
Ихеначо
17
Ихеначо
33
Чилвел
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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