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АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 03 февраля 2018
Бернли
03.02.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
82'
Й. Берг Гудмундссон
22'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
М. Лоутон
82'
Желтая карточка
Б. Ми
73'
64'
Желтая карточка
И. Гюндоган
Желтая карточка
Д. Корк
42'
Желтая карточка
К. Лонг
38'
22'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
4-4-2
1
Поуп
13
Лонг
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
12
Леннон
4
Корк
29
Хендрик
7
Гудмундссон
35
Барнс
19
Воукс
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
30
Отаменди
13
Данило
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
20
Силва
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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