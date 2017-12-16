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АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 16 декабря 2017
Челси
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
45+3'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Алонсо
90'
+4
87'
Желтая карточка
Д. Стивенс
87'
Желтая карточка
Н. Редмонд
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
М. Йошида
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Алонсо
15
Кристенсен
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
10
Азар
11
Мозес
10
Виллиан
9
Педро
3-2-4-1
17
Форстер
29
Худт
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
5
Бертранд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
11
Габбиадини
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Челси - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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