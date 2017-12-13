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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 13 декабря 2017
Вест Хэм
13.12.2017, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
М. Ланзини
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
25
Диафра Сахо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Адриан
23
Рид
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Крессуэлл
26
Масуаку
16
Нобл
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
18
Антонио
7
Арнаутович
3-1-2-2-2
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
9
Жиру
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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