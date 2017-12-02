Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Хаддерсфилд Таун
Эвертон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 декабря 2017
Эвертон
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
47'
Г. Сигурдссон
74'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
У. Руни
74'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
47'
Желтая карточка
Т. Дэвис
24'
Желтая карточка
Д. Кенни
23'
22'
Желтая карточка
С. Мэлони
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пикфорд
3
Кенни
5
Уилльямс
15
Мартина
27
Холгейт
5
Гуйе
12
Леннон
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Руни
9
Калверт-Льюин
4-3-1-2
1
Лоссль
2
Смит
26
Шиндлер
2
Мэлони
25
Занка
13
Муй
19
Уильямс
10
Инс
10
Качунга
23
Куанер
29
Депуатр
Остались в запасе
Эвертон
Хаддерсфилд Таун
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Эвертон - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Хаддерсфилд Таун
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+