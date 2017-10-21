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Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 октября 2017
Хаддерсфилд Таун
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
А. Муй
33'
Л. Депуатр
78'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Мэлони
️️️️
Т. Инс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уильямс
79'
78'
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
С. Мунье
️️️️
Л. Депуатр
70'
Желтая карточка
А. Муй
66'
60'
Желтая карточка
Э. Янг
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Мата
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Э. Качунга
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Й. Лоссль
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Муй
28'
23'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Ф. Джонс
Желтая карточка
К. Шиндлер
9'
8'
Желтая карточка
А. Марсьяль
Желтая карточка
Т. Смит
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4-4-1-1
1
Лоссль
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
19
Уильямс
10
Инс
6
Хогг
10
Качунга
29
Депуатр
3-1-2-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
25
Валенсия
21
Эррера
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Лукаку
10
Инс
2
Мэлони
2
Мэлони
10
Инс
10
Качунга
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
10
Качунга
29
Депуатр
9
Мунье
9
Мунье
29
Депуатр
64
Мата
22
Мхитарян
22
Мхитарян
64
Мата
4
Джонс
3
Линделеф
3
Линделеф
4
Джонс
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Юнайтед
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
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