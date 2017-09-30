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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм - Суонси: обзор матча 30 сентября 2017
Вест Хэм
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
90'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Суонси
Желтая карточка
Д. Сахо
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Сахо
90'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
55'
Желтая карточка
Ш. Куяте
55'
49'
Желтая карточка
Л. Бриттон
30'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Харт
3
Крессуэлл
6
Фонте
5
Сабалета
23
Рид
8
Куяте
16
Нобл
24
Айю
9
Кэрролл
14
Чичарито
18
Антонио
4-3-3
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
6
Фернандес
13
Ольссон
14
Кэрролл
8
Саншеш
7
Бриттон
2
Бони
18
Абрахам
10
Айю
Остались в запасе
Вест Хэм
Суонси
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Вест Хэм - Суонси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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