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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 сентября 2017
Сток Сити
09.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
Э. Чупо-Мотинг
63'
Э. Чупо-Мотинг
45+1'
М. Рэшфорд
57'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
84'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
С. Бераино
️️️️
Хесе
75'
72'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
А. Эррера
72'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
ГОЛ! 2:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Д. Шакири
63'
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Д. Кэмерон
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
П. Погба
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Диуф
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
33
Питерс
6
Виммер
4
Зума
5
Кэмерон
24
Флетчер
7
Аллен
10
Хесе
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
3-1-4-1-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
3
Байи
4
Джонс
18
Матич
25
Валенсия
8
Погба
21
Эррера
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
9
Лукаку
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
5
Кэмерон
10
Хесе
38
Бераино
38
Бераино
10
Хесе
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
21
Эррера
9
Марсьяль
9
Марсьяль
21
Эррера
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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