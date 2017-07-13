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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Паниониос - Горица
Паниониос - Горица: обзор матча 13 июля 2017
Паниониос
13.07.2017, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Паниониос - Горица
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Горица
Лига Европы, 2 раунд
Горица
2 : 3
20.07.2017
Паниониос
Лига Европы, 2 раунд
Паниониос
2 : 0
13.07.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
2 : 2
06.07.2017
Ширак
Лига Европы, 1 раунд
Ширак
0 : 2
29.06.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
0 : 1
07.07.2016
Маккаби
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
Новости команд
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Паниониос
Горица
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
2025.06.04 13:09
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2025.05.18 12:28
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2025.05.07 17:58
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2025.03.10 10:46
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2025.02.23 18:45
2
Стало известно, есть ли у Черышева предложения из РПЛ
2025.06.04 13:09
Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере»
2025.05.18 12:28
2
Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции
2025.05.07 17:58
2
Черышев забил победный гол за «Паниониос»
2025.03.10 10:46
Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
2025.02.23 18:45
2
ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
6
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
2017.07.04 06:31
6
«Ростов» подписал контракт с защитником словенской «Горицы»
2017.07.04 06:03
2
Товарищеский матч. «Терек» разгромил «Горицу»
2016.02.19 23:49
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