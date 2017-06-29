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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ширак - Горица
Ширак - Горица: обзор матча 29 июня 2017
Ширак
29.06.2017, четверг, 15:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ширак - Горица
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сюник
2 : 0
12.10.2026
Ширак
Горица
Лига Европы, 2 раунд
Горица
2 : 3
20.07.2017
Паниониос
Лига Европы, 2 раунд
Паниониос
2 : 0
13.07.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
2 : 2
06.07.2017
Ширак
Лига Европы, 1 раунд
Ширак
0 : 2
29.06.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
0 : 1
07.07.2016
Маккаби
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Ширак
Горица
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
6
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
2017.07.04 06:31
6
«Ростов» подписал контракт с защитником словенской «Горицы»
2017.07.04 06:03
2
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
2016.11.19 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
2016.10.08 20:16
3
ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
6
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
2017.07.04 06:31
6
«Ростов» подписал контракт с защитником словенской «Горицы»
2017.07.04 06:03
2
Товарищеский матч. «Терек» разгромил «Горицу»
2016.02.19 23:49
2
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