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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Авангард
Балтика - Авангард: обзор матча 18 ноября 2017
Балтика
18.11.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Авангард
22'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Авангард
90'
+2
Желтая карточка
И. Кубышкин
Замена
П. Степанец
️️️️
В. Свежов
90'
+1
Желтая карточка
В. Свежов
81'
80'
Желтая карточка
Д. Никитин
75'
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Касьян
71'
Желтая карточка
Н. Тимошин
66'
58'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Д. Синяев
46'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Гурфов
24'
Желтая карточка
А. Гурфов
ГОЛ! 1:0!
А. Касьян
22'
5'
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
17
Денис Синяев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-1-3-2
1
Помазан
7
Скопинцев
3
Джалилов
40
Тимошин
43
Логашов
7
Шешуков
93
Каленкович
6
Свежов
92
Чуперка
19
Касьян
15
Себай
4-1-3-2
1
Саутин
22
Войнов
25
Концедалов
4
Дашаев
71
Багаев
36
Гурфов
10
Альшин
17
Синяев
7
Коробов
14
Аппаев
10
Федчук
6
Свежов
4
Степанец
4
Степанец
6
Свежов
19
Касьян
22
Кобялко
22
Кобялко
19
Касьян
36
Гурфов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
36
Гурфов
25
Концедалов
5
Никитин
5
Никитин
25
Концедалов
17
Синяев
77
Минаев
77
Минаев
17
Синяев
10
Альшин
88
Болов
88
Болов
10
Альшин
Остались в запасе
Балтика
Авангард
33
Денис Шевчук
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
13
Никита Чагров
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
33
Денис Шевчук
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
21
Денис Войнов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Балтика - Авангард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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