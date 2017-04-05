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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Согндаль - Стабек
Согндаль - Стабек: обзор матча 05 апреля 2017
Согндаль
05.04.2017, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
4 : 1
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Согндаль - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Согндаль
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 0
07.02.2019
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Согндаль
5 : 2
26.11.2017
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
1 : 1
19.11.2017
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Согндаль
0 : 2
05.11.2017
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
4 : 1
29.10.2017
Согндаль
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Фоссхаугане Кампус
Новости команд
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Согндаль
Стабек
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Согндаль» благодаря голам Бийола, Нисимуры и Бистровича
2019.02.07 15:45
3
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Согндаль»
2017.02.28 21:15
35
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
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