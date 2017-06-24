Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити: обзор матча 24 июня 2017
Нью-Йорк Ред Буллз
24.06.2017, суббота, 20:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
33'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
К. Лоуренс
90'
90'
Замена
М. Лопес
️️️️
Т. МакНамара
84'
Желтая карточка
А. Ринг
Замена
Г. Верон
️️️️
Д. Ройер
60'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Харрисон
28'
Желтая карточка
Т. МакНамара
20'
Желтая карточка
М. Шано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
16
Саша Клестан
АП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
15
Томас МакНамара
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Йорк Ред Буллз
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
1-3-1
31
Роблес
92
Лоуренс
8
Мартинс
77
Ройер
98
Райт-Филлипс
16
Клестан
2-2-2-1
1
Джонсон
27
Аллен
25
Шано
21
Эррера
4
Ринг
15
МакНамара
11
Харрисон
7
Вилья
77
Ройер
30
Верон
30
Верон
77
Ройер
15
МакНамара
5
Лопес
5
Лопес
15
МакНамара
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+