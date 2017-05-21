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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон
Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 21 мая 2017
Атланта Юнайтед
21.05.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
30'
М. Альмирон
42'
М. Альмирон
80'
М. Альмирон (П)
90'
Э. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Торрес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Альмирон
80'
59'
Желтая карточка
А. Машадо
54'
Желтая карточка
Э. Джей. ДеЛаГарса
ГОЛ! 2:0!
М. Альмирон
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЛП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
15
Дилан Ремик
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЛП
14
Алекс
ПП
7
ДаМаркус Бисли
ЛФ
19
Мауро Манотас
ЦФ
11
Эндрю Венгер
РФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
9
Эрик Торрес
ЦФ
2-1-1
25
Канн
4
Мирс
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
3-2-3
31
Уиллис
13
Машадо
15
Ремик
20
ДеЛаГарса
14
Алекс
27
Гарсия
11
Венгер
19
Манотас
7
Бисли
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Динамо Хьюстон
24
Кайл Рейниш
ВР
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
9
Эрик Торрес
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
9
Эрик Торрес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Атланта Юнайтед - Динамо Хьюстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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