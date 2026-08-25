Галицкий и Ротенберг сорвали трансферы, новая выходка Талалаева, диагноз Литвинова и другие новости

Заявление «Спартака» о травме Литвинова

«Газпром Арена» объявила об отказе проводить концерты Канье Уэста по указу двух человек

Черышев покинул «Красаву» после прихода украинского тренера

Галицкий заблокировал переход в «Краснодар» экс-игрока сборной Бразилии

«Спартак» готов заплатить 6+ миллионов за бразильского полузащитника

Клубу РПЛ заблокировали счета из-за неуплаты налогов

«Зенит» запретил Мостовому вести переговоры с двумя клубами – сам Андрей согласен уехать из Петербурга только в два города

«Балтика» на 94-й минуте спасла ничью с «Рубином» в 5-м туре РПЛ, Талалаеву снова грозит дисквалификация

«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026

Ротенберг сорвал трансфер «Локомотива»