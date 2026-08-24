Заявление «Спартака» о травме Литвинова

Стали известны диагноз и сроки восстановления защитника «Спартака» Руслана Литвинова.
- Игрок красно-белых досрочно закончил матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
- Он травмировался в единоборстве с Густаво Мантуаном и не смог самостоятельно покинуть поле.
- Затем появились кадры, что Литвинов передвигается с помощью кресла-каталки.
- Его вынужденно заменили на 59-й минуте.
«У Руслана Литвинова диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава.
Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника – около месяца.
Здоровья, Рус! Скорейшего возвращения в строй», – написала клубная пресс-служба.
Источник: телеграм-канал «Спартака»